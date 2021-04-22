بالوثائق.. الأعداد الحقيقة لمرتزقة أردوغان في ليبيا

أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك

– المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا 11609 عناصر

– المرتزقة الذين غادروا ليبيا 1226 عنصرا

– إجمالي عدد المرتزقة الذين أرسلوا إلى ليبيا من تركيا 12835

– المرتزقة السوريون تم إرسالهم إلى ليبيا بدعم من حكومة أردوغان

– السلطان مراد والحمزات.. عصابات مسلحة تحولت إلى مرتزقة

– ما هو لواء السلطان مراد:

مجموعة من عصابات تركمان سوريا تلقوا الدعم والتدريب من تركيا

– مرتزقة اللواء الذين وصلوا ليبيا:

* 1910 عنصرا عبر منهم 216 في فبراير 2021 إلى ليبيا

* دخلوا من سوريا إلى تركيا عبر بوابة كلس الحدودية ومنها إلى ليبيا

– فرق الحمزات

* مجموعة مسلحة مكونة من 150 عنصرا

* تلقت التدريب في تركيا لمدة 12 يوما ثم أرسلت إلى ليبيا

– من الجيش الحر إلى مرتزقة.. ماذا عن لواءين المعتصم وصقور الشمال

– لواء المعتصم بالله:

* كان يتبع ما يسمى بالجيش السوري الحر المعارض

* تحول إلى مرتزقة ونقل 150 عنصرا إلى ليبيا

* تلقوا تدريبات في معسكر كركخان التركي لمدة أسبوع

*عاد منهم البعض إلى سوريا بعد غارات على قاعدة الوطية الجوية

– لواء صقور الشمال:

* شارك إلى جانب القوات التركية في غزو شمال سوريا في عملية “درع الفرات”

* أرسل 430 مرتزقا إلى ليبيا بعد التدريب في تركيا لمدة 10 أيام

4 – فرق وفيالق أغرقت ليبيا بالمرتزقة.. ماذا تعرف عنها؟

* جميعهم يتبعون ما يسمى بالجيش السوري الحر

* تلقوا تدريبهم في تركيا وتم إرسالهم تباعا إلى ليبيا

– فرقة سليمان شاه: 1200 مرتزق

– الفرقة التاسعة : 150 مرتزقا

– فيلق الماجد: 978 مرتزقا

– فرقة المعتصم: 1170 مرتزقا

– فيلق الرحمن: 790 مرتزقا

– أحرار الشام: 600 مرتزق

– جيش الإسلام: 585 مرتزقا

– لواء الوقاص: 400 مرتزق

– لواء سمرقند: 350 مرتزقا

– فيلق الشام: 365 مرتزقا