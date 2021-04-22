بالوثائق.. الأعداد الحقيقة لمرتزقة أردوغان في ليبيا
أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك
– المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا 11609 عناصر
– المرتزقة الذين غادروا ليبيا 1226 عنصرا
– إجمالي عدد المرتزقة الذين أرسلوا إلى ليبيا من تركيا 12835
– المرتزقة السوريون تم إرسالهم إلى ليبيا بدعم من حكومة أردوغان
– السلطان مراد والحمزات.. عصابات مسلحة تحولت إلى مرتزقة
– ما هو لواء السلطان مراد:
مجموعة من عصابات تركمان سوريا تلقوا الدعم والتدريب من تركيا
– مرتزقة اللواء الذين وصلوا ليبيا:
* 1910 عنصرا عبر منهم 216 في فبراير 2021 إلى ليبيا
* دخلوا من سوريا إلى تركيا عبر بوابة كلس الحدودية ومنها إلى ليبيا
– فرق الحمزات
* مجموعة مسلحة مكونة من 150 عنصرا
* تلقت التدريب في تركيا لمدة 12 يوما ثم أرسلت إلى ليبيا
– من الجيش الحر إلى مرتزقة.. ماذا عن لواءين المعتصم وصقور الشمال
– لواء المعتصم بالله:
* كان يتبع ما يسمى بالجيش السوري الحر المعارض
* تحول إلى مرتزقة ونقل 150 عنصرا إلى ليبيا
* تلقوا تدريبات في معسكر كركخان التركي لمدة أسبوع
*عاد منهم البعض إلى سوريا بعد غارات على قاعدة الوطية الجوية
– لواء صقور الشمال:
* شارك إلى جانب القوات التركية في غزو شمال سوريا في عملية “درع الفرات”
* أرسل 430 مرتزقا إلى ليبيا بعد التدريب في تركيا لمدة 10 أيام
4 – فرق وفيالق أغرقت ليبيا بالمرتزقة.. ماذا تعرف عنها؟
* جميعهم يتبعون ما يسمى بالجيش السوري الحر
* تلقوا تدريبهم في تركيا وتم إرسالهم تباعا إلى ليبيا
– فرقة سليمان شاه: 1200 مرتزق
– الفرقة التاسعة : 150 مرتزقا
– فيلق الماجد: 978 مرتزقا
– فرقة المعتصم: 1170 مرتزقا
– فيلق الرحمن: 790 مرتزقا
– أحرار الشام: 600 مرتزق
– جيش الإسلام: 585 مرتزقا
– لواء الوقاص: 400 مرتزق
– لواء سمرقند: 350 مرتزقا
– فيلق الشام: 365 مرتزقا