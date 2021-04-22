النائب “محمد لينو” يطالب بتكثيف الوجود الأمني على الحدود الجنوبية مع تشاد

أخبار ليبيا 24 – أمن

دعا عضو مجلس النواب عن مدينة مرزق محمد لينو، حكومة الوحدة الوطنية إلى سرعة على ملء الفراغ الأمني، وتكثيف الوجود على الحدود الجنوبية مع تشاد، لاسيما بعد مقتل رئيسها إدريس ديبي.

عضو مجلس النواب عن مدينة مرزق التي تعد أقرب المدن الليبية للحدود التشادية، أكد، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” على ضرورة النظر بعين الاعتبار للمنزلق الذي يمكن أن ينجر إليه الجنوب الليبي.

وأعرب عن قلقه البالغ من مستجدات الأوضاع في تشاد، وإمكانية تأثيرها المباشر على مناطق الجنوب الليبي، محذراً من أن المنطقة تعيش فراغاً أمنياً كبيراً .

وأعلنت السلطات في تشاد، أمس الثلاثاء، الحداد العام في عموم البلاد لمدة 14 يوما، بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته بجروح خلال اشتباكات مع متمردين في شمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام بأن الجيش التشادي أعلن عن فرض حظر للتجوال في العاصمة إنجامينا ومحيطها اعتبارا من السادسة مساء بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة صباحا، فيما تم إغلاق الحدود البرية والمجال الجوي حتى إشعار آخر.