المنفي و الدبيبة يلتقيان أعيان و قيادات مدينة مصراتة المنفي و الدبيبة يتوجهان فور وصولهم إلى مقر المجلس البلدي مصراتة

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، و الوفد المرافق له، بعد ظهر اليوم الخميس، لقاء مع عدد من الحكماء والأعيان والقيادات المدنية والعسكرية بمدينة مصراتة.

و يرافق المنفي خلال الزيارة كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وعضو المجلس موسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، فإن المنفي والوفد المرافق له توجه فور وصولهم إلى مقر المجلس البلدي مصراتة، وعقد لقاء بعميد وأعضاء المجلس البلدي والحكماء والأعيان والقيادات المدنية والعسكرية بالمدينة.