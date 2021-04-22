المنفي ونائباه والدبيبة يلتقون المجلس البلدي مصراتة

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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بعميد وأعضاء المجلس البلدي والقيادات بمدينة مصراتة.

ووصل المنفي ونائباه والدبيبة إلى مدينة مصراتة في زيارة رسمية، في وقت سابق اليوم الخميس، وأوضح، الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة ، أن زيارة الدبيبة إلى مصراتة تشمل لقاء أعيان المدينة وأعضاء المجلس البلدي، ثم جولة ميدانية، يعقبها لقاءات أخرى مع مسؤولين بالمدينة.