الرئاسي يطالب وزيرة العدل بمتابعة الأوضاع الإنسانية في السجون الرئاسي يحث على ضرورة إطلاق سراح جميع المسجونين قسراً وغير المدانين

أخبار ليبيا 24

طالب المجلس الرئاسي وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم بمتابعة الأوضاع الإنسانية في جميع السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأكد المجلس الرئاسي خلال الاجتماع مع وزير العدل في مدينة طرابلس على تقديم توضيح شامل حول هذا الملف المهم.

وشدد المجلس على أهمية الإسراع في إطلاق سراح جميع المسجونين قسراً وغير المدانين وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.