الخارجية الليبية تنشئ غرفة طوارئ لمتابعة الوضع في تشاد

أخبار ليبيا 24

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن عميق أسفها تجاه الأحداث الجارية في جمهورية تشاد؛ وذلك على خلفية مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي.

واكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أنها تتابع ببالغ الاهتمام التطورات الجارية في جمهورية تشاد الشقيقة، التي أدت إلى وفاة الرئيس إدريس ديبي.

وقالت الوزارة في بيانها، “في الوقت الذي تعبر فيه الوزارة عن عميق أسفها لهذا المصاب الجلل، فإنها تتطلع إلى انتقال سلس وسلمي للسلطة دون إراقة الدماء، وتأمل من الجالية الليبية المتواجدة في تشاد التواصل مع السفارة الليبية في أنجامينا، أو السفارة الليبية في جمهورية الكاميرون لتوفير أية مساعدة ممكنة خلال هذه الأزمة”.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إنشاء غرفة طوارئ لمتابعة الوضع عن كثب، متمنية للشعب التشادي الوصول إلى حل مستدام وأن يعم الأمن والاستقرار ربوع البلد الشقيق.

وكان قد لقي الرئيس التشادي إدريس ديبي مصرعه إثر تعرضه لإصابة على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين وذلك بعد يوم من إعلان فوزه بفترة رئاسة سادسة بنسبة 80 في المئة من الأصوات.

وأعلن الجيش التشادي عن إقامة مجلس عسكري انتقالي بقيادة الجنرال محمد كاكا، نجل الرئيس الراحل، لتولي السلطة في البلاد.

وكانت حملة إدريس ديبي الانتخابية أعلنت اليوم أنه توجه إلى “خطوط جبهة كي ينضم إلى قوات تحارب الإرهابيين”.

وهاجم متمردون في يوم الانتخاب أحد مراكز حرس الحدود وتقدموا مئات الكيلومترات داخل الأراضي التشادية عبر الصحراء. وكانت المعلومات تفيد بأن المتردون كانوا قد تحركوا داخل الأراضي التشادية عبر الحدود الليبية مع تشاد.