احتيتة: إنتاج شركة الخليج النفطي لن يعود إلا بعد استلام المستحقات المالية

22 أبريل، 2021 11:42 م
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أخبار ليبيا24

أكد رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، فضل الله احتيتة، الخميس، على أنه لن يتم إعادة إنتاج الشركة النفطي إلا بعد استلام جميع المستحقات.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت الإثنين، فرض حالة القوة القاهرة على ميناء الحريقة في طبرق الذي تستخدمه شركة الخليج العربي للنفط في تصدير إنتاجها من النفط الخام.

وقالت المؤسسة، في بيان، إنها قد تمدد هذا الإجراء ليشمل منشآت أخرى بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تحويل الميزانيات اللازمة للقطاع.

 

 

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22 أبريل، 2021 11:42 م
9
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