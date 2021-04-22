أوفتشا واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية يبحثان سبل التعاون بينهما

أخبار ليبيا 24

أجرى السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفير أوفتشا، اليوم الخميس، زيارة إلى مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وبحسب بيان اللجنة، بحث الاجتماع الذي تم بحضور رئيس اللجنة المركزية المكلف المستجدات وسبل التعاون لدعم المسار الديموقراطي على المستوى المحلي والتركيز على تقديم الدعم اللوجستي والفني للجنة المركزية.

وقام السفير الألماني خلال الزيارة على بالتوقيع على دعم دولة ألمانيا للانتخابات المحلية من خلال المشروع الإنمائي للأمم المتحدة.