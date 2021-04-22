أمغيب يتهم تركيا وفرنسا بالوقوف وراء الصراع في تشاد لاستهداف ليبيا والسودان ومصر

أخبار ليبيا 24

اتهم عضو مجلس النواب، سعيد أمغيب، تركيا وفرنسا بإشعال الصراع في دولة تشاد المحاذية لليبيا، يأتي ذلك على خلفية مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وفي تعليق له حول الأحداث في تشاد، قال أمغيب في بيان له عبر فيسبوك، “كنت أستبعد جداً أن تتخلى فرنسا عن حليف استراتيجي قوي مثل إدريس ديبي، ولم أكن الوحيد بالمناسبة الذي استغرب واستبعد تخلي فرنسا التي كان يفترض بها دعم حليفها وإحباط كل محاولة لإزاحته عن الحكم”.

وتابع أمغيب، “بطل العجب عندما تبين أن الفرنسيين كانوا على علم بما سيحدث في تشاد التي حكمها ديبي لأكثر من ثلاثين سنة؛ فترة حكم ديبي استمرت طويلاً وأصبحت هشة مثل كل الأنظمة التي تصل إلى مثل هذه الفترة، علاوة على ان ديبي كان مريض بالسرطان كما أشارت بعض التقارير والفرنسيون بحاجة لبديل قوي يحل محله”.

واستطرد عضو مجلس النواب قائلا، “لا نستبعد أنهم قد اشترطوا ابنه الذي تم التوافق عليه من قبل جنرالات الجيش في وقت قياسي يثير الاستغراب في بلد مثل تشاد”.

واختتم أمغيب بيانه قائلا، “على كل الأحوال إن صح هذا القول فإننا نستطيع أن نقول إن فرنسا سمحت بإشعال فتيل حرب في دولة كانت شبه مستقرة، وأن هذه الحرب في الأصل بدعم تركي لزعماء المعارضة التشادية، والمستهدف التواجد الفرنسي أولاً ثم السيطرة على تشاد وتهديد ليبيا والسودان ومصر”.

وكان قد لقي الرئيس التشادي إدريس ديبي مصرعه إثر تعرضه لإصابة على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين وذلك بعد يوم من إعلان فوزه بفترة رئاسة سادسة بنسبة 80 في المئة من الأصوات.

وأعلن الجيش التشادي عن إقامة مجلس عسكري انتقالي بقيادة الجنرال محمد كاكا، نجل الرئيس الراحل، لتولي السلطة في البلاد.

وكانت حملة إدريس ديبي الانتخابية أعلنت اليوم أنه توجه إلى “خطوط جبهة كي ينضم إلى قوات تحارب الإرهابيين”.

وهاجم متمردون في يوم الانتخاب أحد مراكز حرس الحدود وتقدموا مئات الكيلومترات داخل الأراضي التشادية عبر الصحراء. وكانت المعلومات تفيد بأن المتردون كانوا قد تحركوا داخل الأراضي التشادية عبر الحدود الليبية مع تشاد.