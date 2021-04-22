أبرز نقاط الإعلان المشترك بين ‫ليبيا ومصر

22 أبريل، 2021 1:19 ص
7
نقاط الإعلان المشترك بين �ليبيا� ومصر� Cover
نقاط الإعلان المشترك بين �ليبيا� ومصر� Cover

أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك   

– التأكيد على أهمية التنسيق المستمر وتوحيد موقفهما من مختلف القضايا

 

– العمل بالتنسيق والتعاون لإجراء العملية السياسية التي ستؤدي إلى انتخابات 24 ديسمبر

 

– التأكيد على دور مصر ومساهماتها البناءة في ضبط الأمن المشترك

 

– وضع صيغة للعلاقات بين البلدين وفق رؤية جديدة

 

– البحث عن صيغ مشتركة لعقد لقاءات بين البلدين على مختلف المستويات

 

– تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين

 

– تشكيل فريق عمل مشترك مختص يعمل على تحديث الإطار القانوني الموقع بين البلدين

 

– الدعوة لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية

 

– تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التهريب من الجهات المختصة في هذا المجال

 

– تبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة، وبرامج كفاءة الطاقة

 

– استئناف رحلات الطيران بين البلدين

 

– تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مختصي البلدين في مجال الزراعة والثروة البحرية

 

– التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية

 

– إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره

 

– إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب

 

– رصد ومتابعة وتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية

 

– حصر العناصر الإرهابية في البلدين

 

– إعداد دليل موحد للعناصر المطلوبة والمشتبه فيها

نقاط الإعلان المشترك بين �ليبيا� ومصر� Info
نقاط الإعلان المشترك بين �ليبيا� ومصر� Info
الوسوم
22 أبريل، 2021 1:19 ص
7
زر الذهاب إلى الأعلى