أبرز نقاط الإعلان المشترك بين ‫ليبيا ومصر

أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك

– التأكيد على أهمية التنسيق المستمر وتوحيد موقفهما من مختلف القضايا

– العمل بالتنسيق والتعاون لإجراء العملية السياسية التي ستؤدي إلى انتخابات 24 ديسمبر

– التأكيد على دور مصر ومساهماتها البناءة في ضبط الأمن المشترك

– وضع صيغة للعلاقات بين البلدين وفق رؤية جديدة

– البحث عن صيغ مشتركة لعقد لقاءات بين البلدين على مختلف المستويات

– تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين

– تشكيل فريق عمل مشترك مختص يعمل على تحديث الإطار القانوني الموقع بين البلدين

– الدعوة لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية

– تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التهريب من الجهات المختصة في هذا المجال

– تبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة، وبرامج كفاءة الطاقة

– استئناف رحلات الطيران بين البلدين

– تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مختصي البلدين في مجال الزراعة والثروة البحرية

– التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية

– إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره

– إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب

– رصد ومتابعة وتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية

– حصر العناصر الإرهابية في البلدين

– إعداد دليل موحد للعناصر المطلوبة والمشتبه فيها