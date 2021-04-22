أبرز نقاط الإعلان المشترك بين ليبيا ومصر
أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك
– التأكيد على أهمية التنسيق المستمر وتوحيد موقفهما من مختلف القضايا
– العمل بالتنسيق والتعاون لإجراء العملية السياسية التي ستؤدي إلى انتخابات 24 ديسمبر
– التأكيد على دور مصر ومساهماتها البناءة في ضبط الأمن المشترك
– وضع صيغة للعلاقات بين البلدين وفق رؤية جديدة
– البحث عن صيغ مشتركة لعقد لقاءات بين البلدين على مختلف المستويات
– تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين
– تشكيل فريق عمل مشترك مختص يعمل على تحديث الإطار القانوني الموقع بين البلدين
– الدعوة لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية
– تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التهريب من الجهات المختصة في هذا المجال
– تبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة، وبرامج كفاءة الطاقة
– استئناف رحلات الطيران بين البلدين
– تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مختصي البلدين في مجال الزراعة والثروة البحرية
– التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية
– إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره
– إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب
– رصد ومتابعة وتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية
– حصر العناصر الإرهابية في البلدين
– إعداد دليل موحد للعناصر المطلوبة والمشتبه فيها