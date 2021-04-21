نورلاند يبحث مع رئيس مؤتمر التبو أهمية إجراء الانتخابات في موعدها نورلاند ورئيس مؤتمر التبو يبحثان عد من الملفات والقضايا الليبية

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التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد، لبحث عدد من الملفات والقضايا الليبية.

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الطرفين ناقشا أهمية إجراء الانتخابات كما هو مقرر في 24 ديسمبر 2021م، وضمان تمثيل جميع السكان الأصليين بشكل عادل في الهياكل السياسية الليبية.

وفيما يخص ديناميكيات التبو في جنوب ليبيا وتشاد، وصف عبد المجيد، الجهود المقلقة من قبل بعض العناصر الليبية الداخلية وكذلك القوى الخارجية مثل “فاغنر” لدعم العمليات العسكرية ضد تشاد من الأراضي الليبية، حسب وصفه .

وجاء في ختام بيان السفارة الأمريكية: “يسلط هجوم المتمردين الأخير على انجامينا الضوء مرة أخرى على الحاجة الملحة لتوطيد السيادة الليبية عبر انتخابات وطنية التي من شأنها تمكين حكومة قوية يمكنها السيطرة على حدود ليبيا وبناء هيكل عسكري موحد”.