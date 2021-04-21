نجم السلة الليبية يخوض تجربة احترافية في السنغال النجم سيخوض مع فريقه الجديد منافسات بطولة الأندية الإفريقية البطلة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

سيخوض نجم فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة “محمد الساعدي” تجربة احترافية مع فريق “AS Dounes” بطل السنغال .

وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة نادي الأهلي طرابلس على انتقال اللاعب .

وسيخوض “الساعدي” مع فريقه الجديد منافسات بطولة الأندية الإفريقية البطلة التي ستقام بالعاصمة الرواندية كيغالي في الفترة من 16 إلى 31 مايو المقبل.

وقاد الساعدي الأهلي طرابلس للتتويج بطولتي الدوري والكأس في ليبيا، وتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري الليبي هذا الموسم .