مواجهة نارية مرتقبة بين الاتحاد والأهلي طرابلس

أخبار ليبيا24

كشفت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الأسبوع الثامن للمجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وتنطلق مباريات الجولة بمواجهة من العيار الثقيل بين الغريمين التقليديين في العاصمة طرابلس الاتحاد والأهلي طرابلس.

ويقام اللقاء، الذي ينتظره عشاق الكرة الليبية، الإثنين، على ملعب طرابلس.

وفي مصراتة، يواجهة السويحلي ضيفه المحلة، على لأرضية ملعب مصراتة في ذات الموعد .

وتتواصل مواجهات الجولة يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهتين الأولى يلتقي فيها الخمس والاتحاد المصراتي على ملعب طرابلس، وفِي ذات اليوم يستقبل الأولمبي منافسه الوحدة على ملعب زوارة.

وحدد يوم الأربعاء موعدا لمباراة واحدة يستقبل فيها المدينة ضيفه رفيق، على أرضية ملعب طرابلس.

وتختتم منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية يوم الخميس بعد القادم بدربي طرابلسي يجمع الشط وأبو سليم على ملعب طرابلس، على تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.