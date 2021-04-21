شكشك والمنقوش يبحثان تنظيم عدد السفارات الليبية بالخارج 

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بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الأربعاء مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تنظيم عدد السفارات الليبية بالخارج.

واستعرض شكشك خلال الاجتماع الذي عقد في طرابلس بحضور عدد من مستشاري الديوان والوزارة رؤية وخطة عمل الوزارة في ترشيد الإنفاق.

وناقش الاجتماع تنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل الخارج، وملف الملاك للسفارات للبعثات الليبية بالخارج.

وتناول الاجتماع أيضًا ملاحظات ديوان المحاسبة حول قرارات الإيفاد الصادرة عن وزير الخارجية المفوض خلال عامي 2020- 2021 م.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على ضرورة تحديد آليات لتنفيذ الملاحظات التي أبداها الديوان على أداء عمل الوزارة.