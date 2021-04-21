دغيم يوجه اتهامًا لـ عقيلة صالح بعرقلة مشروع قانون الميزانية

أخبار ليبيا24

وجّه عضو مجلس النواب، زياد دغيم، اتهامًا إلى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بعرقلة التصديق على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، المقدم من قبل حكومة الوحدة.

وقال دغيم، في تصريح لأخبار ليبيا24، إن “المستشار عقيلة صالح سيضع كل المعرقلات أمام القائمة التي انتصرت عليه”.

وأضاف، “أن الميزانية لن تقر، إلا بعد مدة وابتزاز والأهم من هذا كله، تحطيم مشروع الحكومة وخطتها.”، لافتًا إلى أن “الأيام ستُثبت ذلك”، على حد قوله.

وقال دغيم، إنه لا جدوى من جلسات يُديرها من تتعارض مصالحه وفق القاعدة القانونية العامة (تعارض المصالح).

وأضاف، أنه لم يشارك في الجلسة الماضية، وأنه موقفه مُعلن، مشيرًا إلى أن من يريد عقد الجلسات تتعارض مصالحه مع حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد.