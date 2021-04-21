بوجناج يجدد التزام الحكومة بتقديم الخدمات الأساسية والخدمية في الجنوب
أخبارليبيا24
جدد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح تأكيده على التزام الحكومة بتقديم الخدمات الأساسية والخدمية للمواطنين بكافة مدن ومناطق الجنوب.
واستعرض بوجناح خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء في طرابلس مع عدد من عمداء بلديات مدن الجنوب، بحضور وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد بوخزام أبرز الاحتياجات التي تحتاجها البلديات بالمدن والمناطق الواقعة داخل نطاق كل منها.
وبين عمداء البلديات أبرز العراقيل والمختنقات التي تعوق وتحول دون تقديم البلديات للخدمات الواقعة على عاتقها بما يلبي احتياجات الأهالي من خدمات معيشية وغيرها من المرافق التي يجب تفعيلها ودعمها في شتى المجالات أسوة بباقي مدن والمناطق.
وشدد نائب رئيس الحكومة على أولوية الملف الأمني بالجنوب لتأمينه وبسط الأمن واستعادة هيبة الدولة، بالإضافة إلى ملف الوقود وتأمين الشاحنات التي تزود المحطات بالوقود لكي يتحصل المواطنين على احتياجاتهم اليومية من الوقود.
وأعرب بوجناح أن الحكومة ستعمل لتوفير ودعم البلديات بكافة الضروريات التي تخدم الأهالي وتلبي احتياجاتهم في الأمور الخدمية والصحية والمعيشية والبنى التحتية وهو ما ستعمل الحكومة على توفيره بكافة المدن والمناطق ليست على صعيد الجنوب فحسب بل في ربوع ليبيا عامة.