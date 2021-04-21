النمر: لا أصدق أن هناك نوابًا يقلقهم ملف الفساد

أخبار ليبيا24

قال عضو لجنة الحوار السياسي الليبي بالقاسم النمر لا أصدق أن هناك نوابا يقلقهم ملف الفساد كما يحاول البعض يوم أمس بطبرق خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية.

وأضاف النمر في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :“هؤلاء هم من عجز عن مساءلة حكومة عبالله الثني على مدى أكثر من ستة أعوام صرفت فيها عشرات المليارات”.

وتابع عضو اللجنة :“حكومة الثني لم تترك لنا إنجازا نحتكم إليه باستثناء الإثراء الفاحش لبعض النواب والوزراء وأولادهم والتماسيح التي أصبحت ديناصورات بين ليلة وضحاها”.

وختم النمر منشوره على “فيسبوك” والذي عنونه بـ”لا جديد يفرح” بعبارة “مع احترامي للبعض”.

وشهد مجلس النواب على مدى يومين جلسات مناقشة مشروع قانون الميزانية المقدمة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية حيث أبدا النواب خلال الجلسات عد من الملاحظات والنقاط حولها.