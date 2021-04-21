النجار: لم نسجل أي مضاعفات جانبية بسبب التطعيم ضد كورونا النجار: ارتفاع عدد المسجلين في منظومة التسجيل الإلكتروني إلى نصف مليون في اليومين الأخيرين

أخبار ليبيا 24 – صحة

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إنهم لم يسجلوا أي مضاعفات جانبية خطيرة بسبب التطعيمات التي تلقاها ما يزيد عن 8 آلاف شخص حتى الآن.

النجار أشار في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير إدارة التطعيمات بالمركز عبد الباسط سميو، إلى ارتفاع عدد المسجلين في منظومة التسجيل الإلكتروني الخاصة بعملية التطعيم، إلى نصف مليون شخص في اليومين الأخيرين، مؤكدا أن اللقاحات المستخدمة توفر مناعة كافية لحماية الأشخاص من الوصول إلى مرحلة العناية الفائقة وتخفيف الأعراض إلى الحد الأدنى.

وفيما يتعلق بعملية توزيع التطعيمات، أوضح النجار أنه لا توجد مشكلة في تخزين لقاح أسترازينيكا الإنجليزي، الذي يحتاج درجة حرارة تخزينية بين 2 و8 درجات، لكن عملية تخزين اللقاح الروسي سبوتنك التي تتطلب درجة حرارة -18 تحتاج ثلاجات خاصة لا تتوفر في كل مراكز التطعيم.

من جهة أخرى أفاد النجار أن عمليات التلقيح التي قد تتم خارج المنظومة الالكترونية المعتمدة، تستهدف استثنائيا المعتمرين، والعناصر الطبية بمراكز العزل الصحي، وبعض الحالات التي لا تستطيع التنقل إلى مراكز التطعيم.