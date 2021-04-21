المنفي والبرهان يتفقان على التنسيق المستمر على أعلى مستوى بشأن الوضع في تشاد

أخبار ليبيا24

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن رئيس المجلس، محمد المنفي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأضافت وهيبة، في تغريدة على تويتر، أن الرئيسان أكدا على عمق العلاقات الأخوية بين ليبيا والسودان.

وقالت إن البرهان أكد للمنفي على دعم الخرطوم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة.

وأضافت، أن الجانبان تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على أهمية التنسيق المستمر على أعلى مستوى بشأن الوضع في تشاد.

يشار إلى أن المنفي تبادل اليوم مع رئيس النيجر، محمد بازوم، وجهات النظر حول الاوضاع الحالية في جمهورية تشاد.

وأكد الجانبان، خلال اتصال هاتفي، على أن يضطلع الاتحاد الأفريقي بدوره لاتخاذ خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة.