الغرفة الأمنية المشتركة طبرق تبحث الخطة الأمنية خلال شهر رمضان 

أخبارليبيا24- خاص

بحث رئيس الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق اللواء ناجي بوعلوية الثلاثاء الخطة الأمنية خلال شهر رمضان مع الأجهزة الأمنية.

وطالب بوعلوية خلال اجتماع حضره عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية الجهات الأمنية الأعضاء في الغرفة تطبيق كل ماتم مناقشته خلال الاجتماع السابق لوضع الخطة الأمنية خلال الشهر الكريم.

وأكد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة على ضرورة الضرب بيد من حديد على المخربين والفوضويين المتواجدون في الشارع وهم أشد خطر من غيرهم.

وتحدث عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية عضو الغرفة الأمنية عن المشاكل التي يعاني منها الشارع والتي تتطلب وجود رجل الأمن لحل هذه المشاكل واهمها مشكلة غاز الطهي لمتابعة اسطوانة الغاز من خروجها من المستودع حتى تصل المواطن.

يشار إلى أن كل الأجهزة الأمنية أعضاء الغرفة حضرت هذا الإاجتماع لوضع كل الخطوات الأمنية موضع التنفيذ لضبط الشارع بمدينة طبرق خلال شهر رمضان المبارك.