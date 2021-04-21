الصحة المصرية تقرر معاملة الليبيين معاملة المصريين في المستشفيات 

أخبار ليبيا24

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، سيصدر قرار بمعاملة الليبيين معاملة المصريين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأضافت زايد في تصريحات صحفية الثلاثاء أن التعاون بين ليبيا ومصر سيشهد طفرات في الفترات المقبلة.

ووقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

ومن بين البروتوكولات التي تم توقيعها بروتوكول تعاون فى قطاع الصحة ودعم قطاع الصحة في ليبيا، وإعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، و مساعدة القطاع الطبي فى ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا