الدبيبة يزور أحياء جنوب طرابلس المتضررة ويعلن إنشاء صندوق مالي لدعم عودة السكان إلى منازلهم

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أجرى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، جولة تفقدية لأحياء جنوب العاصمة طرابلس.

ورافق الدبيبة، وزير المواصلات والإسكان والمرافق ووزير الحكم المحلي، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون الرئيس، وعميد المجلس البلدي عين زارة، ورئيس شركة الخدمات العامة.

وأفاد مكتب إعلام رئيس الحكومة، أن الزيارة جاءت للوقوف على الأضرار والمساكن المدمرة.

وأضاف، أن الدبيبة التقى خلال الجولة، بأهالي المناطق المتضررة، حيث استمع إلى احتياجاتهم ومطالب العودة إلى مساكنهم.

وذكر، أن الدبيبة، أكد خلال الجولة، أنه سيتم إنشاء صندوق مالي مخصص لدعم عودة السكان إلى منازلهم، بالإضافة إلى استكمال أعمال المسح وإزالة الألغام.