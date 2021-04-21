الأهلي بنغازي يكمل استعداده لمواجهة مصيرية بالكونفدرالية أمام أنيمبا النيجيري

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أكمل الفريق لكرة القدم لنادي الأهلي بنغازي، الأربعاء، استعداداته لمواجهة فريق أنيمبا النيجيري غدًا الخميس، على ملعب بنينا ببنغازي ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال النادي، “اكتملت الاستعدادات لموقعة أنيمبا؛ لا بديل عن الفوز غدًا”.

وكان مقررًا أن تجرى المباراة اليوم الأربعاء، إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” فاجأ الأهلي بنغازي بتأجيل المواجهة إلى يوم الخميس.

وأرجع “الكاف” قرار التأجيل بسبب عدم مقدرة الفريق النيجري على الحصول على طيران خاص ينقله إلى ليبيا.

وفور تلقيه قرار التأجيل، أعرب نادي الأهلي بنغازي، عن غضبه واحتجاجه على القرار، لافتًا إلى أن ملعب شهداء بنينا لديه ارتباط مع مباريات في الدوري المحلي، إضافة إلى ارتباط الطاقم المشرف على المباراة بحجوزات تذاكر ومواعيد سفر محددة مسبقًا.

ولفت الأهلي إلى أن القرار يعد انتهاكًا صريحًا لحق النادي وعدم احترام المواعيد المحددة للمباراة أو الخطوات التالية لتوجه الفريق إلى الجزائر لخوض الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الكونفدرالية، في ظل الظروف الراهنة والصعبة من حيث الدخول إلى الجزائر والحصول على حجوزات.