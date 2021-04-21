إصابة “11” شخصاً في حريق سوق الكريمية بطرابلس الحريق كان كبير ومازال مستمرا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم

أخبار ليبيا 24 – خبر

شب حريق ليلة الثلاثاء في سوق الكريمية للمواد المنزلية يضم عددا كبيرا من المحال التجارية بالضاحية الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ،أسامة علي، إن الحريق كان كبير ومازال مستمرا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، دون أن تذكر الجهات الأمنية أسباب الحريق .

علي أوضح أن الحريق أسفر عن إصابة “11” شخص بين أصحاب محال ورجال الدفاع المدني، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة تراوحت بين الحروق الخفيفة والاختناق.