إخلاء مقرات لمجموعات مسلحة بطرابلس اللّواء 444 يواصل إخلاء مقرات المجموعات المسلحة لليوم العاشر على التوالي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أخلى اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، أمس الثلاثاء ستة مقرّات أخرى للتشكيلات المسلحة في الطرف الجنوبي .

اللواء أكد في بيان له أن المقارات التي تم إخلائها في مناطق الفرناج، وعين زارة، وصلاح الدين، وطريق الشّوك، وخلة بن عون.

وبحسب البيان فان اللّواء 444 واصل إخلاء مقرات المجموعات المسلحة، لليوم العاشر على التوالي بتعليمات آمر منطقة طرابلس العسكريّة، اللواء ركن عبد الباسط مروان.