مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الميزانية

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يستأنف مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته الرسمية في طبرق المخصصة لاستكمال مناقشة الملاحظات حول الميزانية العامة وليصل المجلس إلى قرار فيما يخص الملاحظات التي وردت بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وكان المجلس قد ناقش الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب ونائبيه وأكثر من 97 نائبا قانون الميزانية، التي كان قد أبدى اعتراضًا مبدئيًا عليها والتي تقدمت بها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م ، حيث تم الاستماع للتقرير المفصل الذي أعدته لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، والذي تضمن عدد كبير من الملاحظات.

وأضاف بليحق، إن المجلس تداول الملاحظات بشكل عام على الميزانية والتوصيات التي وصلت إلى 30 توصية من قبل لجنة الميزانية ولم يتم استكمال المناقشة والمداولة في جلسة الإثنين وعلقت الجلسة إلى الثلاثاء.

وقال بليحق، إن الجلسة ستستأنف في حدود الساعة الثانية مساءً، لاستكمال مناقشة الملاحظات حول الميزانية العامة وليصل المجلس إلى قرار فيما يخص الملاحظات التي وردت بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.