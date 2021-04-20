مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع الميزانية

أخبار ليبيا 24 – خبر

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” بأن المجلس استأنف منذ قليل جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بمقره المؤقت بمدينة طبرق لاستكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م .

واستهلت الجلسة بإعطاء الكلمات لأعضاء المجلس الحاضرين لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول بنود هذه الميزانية.

ومن جهته، قال عضو مجلس النواب عمر علي تنتوش إنه سيتم في الجلسة استكمال مناقشة قانون الميزانية للعام 2021 والملاحظات الواردة حولها.

تنتوش أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن جلسة أمس الإثنين خُصصت لمناقشة قانون الميزانية والميزانية المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية .