لجنة المالية: مشروع قانون الميزانية المقدم من حكومة الوحدة استند على “قانون باطل”

أخبار ليبيا24

كشفت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب أن مشروع قانون الميزانية المقدم من قبل حكومة الوحدة استند على قانون باطل صادر من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وبينت اللجنة في الملاحظات المسجلة على “مواد مشروع قانون الميزانية” أنه تم الاستناد على إعداد مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2021م على القانون رقم (25) لسنة 2016م بشأن توزيع ضريبة الدخل.

وأضحت، أنه عند الرجوع إلى القانون المشار إليه تبيّن أنه صدر عن المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته في أغسطس 2014م وهو ما يعني أن هذا القانون باطل وبالتالي لا يمكن الاستناد عليه أو الإشارة إليه في اعداد مشروع قانون الميزانية العامة.

وبينت اللجنة، أن في المادة الثانية تم تقدير التمويل الميزانية من (ضريبة الجهاد) ضمن الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات بمبلغ 336 مليون دينار مستندة على القانون المشار إليه وهو إجراء غير صحيح.

ولفتت اللجنة إلى أنه المادة الثالثة تم تحديد أقساط الدين العام بقيمة 4.7 مليار دينار وأعطت المادة صلاحية استخدام هذه المبالغ لرئيس مجلس الوزراء، والصحيح أن يتم تحديد أوجه إنفاق هذه الأموال في القانون، وذلك لسداد الالتزامات القائمة على الخزانة العامة.

وذكرت اللجنة، أن المادة الخامسة تنص على أنه يجوز لمجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية التصرف في أي زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية كما هو مقدر لها، وذلك لتغطية العجز الحاصل في الإيرادات الأخرى، لافتًا إلى أنه هذا يعني إهمال الحكومة للإيرادات الأخرى إذا ما حصل استقرار وتحسن في إنتاج النفط وارتفاع سعره عالميا، وبالتالي سيكون له الأثر السلبي على احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.

وأوضحت، أن المادة السادسة تنص على أن، وزارة المالية تتولى (حصر جميع الأرصدة الدفترية للبابين الأول والثاني في 31/12/ 2020 الممولة من الميزانية العامة وإيداعها بحساب الإيراد العام)، مشيرة إلى أن من المعروف أن هذه المبالغ غير معلومة القيمة ومن الممكن أن تكون قيمتها كبيرة، وبالتالي يكون التصرف فيها من طرف الحكومة دون إذن السلطة التشريعية يفتح المجال أمام استخدامها في غير خطة عمل الحكومة المقررة من طرف مجلس النواب.

وقالت اللجنة، إن المادة السابعة تنص على (تتولى الوزارات والجهات التابعة لها والمؤسسات والهيئات المنفذة لميزانية التنمية (الباب الثالث) توزيع المخصصات المعتمدة، لها هذا القانون على مشروعات وبرامج محددة الأهداف كمية، ونوعية وفقا للموقف التنفيذي لكل مشروع، أخذا الاعتبار التوزيع الجغرافي، وكذلك المشروعات التي تلبي الاحتياجات العاجلة للمواطن وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط على أن تعتمد الميزانية التفصيلية للمشروعات والبرامج بالقطاعات من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التخطيط في مدة أقصاها شهر من صدور قانون الميزانية).

وأوضحت أن هذا يعني غياب الدور الرقابي على برامج الحكومة وعدم اعتماده من السلطة التشريعية.

وبيّنت اللجنة، أن المادة الحادية عشر تنص على أن يتولى مجلس الوزراء تحديد المشاريع الاستراتيجية التي يتم الصرف عليها من خلال اعتمادات مستندية “محلية أو خارجية” لدى مصرف ليبيا المركزي خصما من رصيد الرسم الإضافي لبيع النقد الأجنبي، وتتولى وزارة التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالتسويات الشهرية لهذه الاعتمادات وفقا لكشوفات التسوية المحالة من مصرف ليبيا المركزي)، لافتًا إلى أن من المعلوم أن الترتيبات المالية لعام 2020م قد تم تغطيتها من عائد الرسم الإضافي لبيع النقد الأجنبي، وبالتالي تقييد

الحكومة بهذه المادة يضعها مأزق عند طلبها فتح اعتمادات داخلية وخارجية للصرف على بعض المشاريع الاستراتيجية.

وذكرت أن المادة السابعة عشر تنص على (تتولى وزارة المالية حجب قيمة حصيلة ضريبة الجهاد عن الجهات الممولة من الخزانة العامة ويتعين على مصلحة الضرائب تحصيل الضريبة المذكورة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (44) لسنة 1970م المشار إليه وإيداعها بحساب الودائع والأمانات بوزارة المالية، على أن تلتزم الأخيرة بإحالة القيمة المحصلة إلى الجهات المستفيدة وفقا للنسب المحددة بالقانون رقم (25) لسنة 2016م المشار إليه وإحالة النسب الخاصة بهيئتي الأوقاف والشؤون الإسلامية وأسر الشهداء والمفقودين إلى حساب الإيراد العام بوزارة المالية).

وأوضحت اللجنة، أن كما تم الإشارة سابقا إلى أن القانون الذي تستند عليه هذه المادة باطل على اعتبار أنه صدر عن جسم منتهي الولاية وقت صدوره، وبالتالي وجود هذه المادة في قانون الميزانية يعتبر مخالفة صريحة للتشريعات النافذة.

وذكرت اللجنة، أن المادة الثامنة عشر تنص على أنه (تنفق إيرادات الميزانية العامة للدولة بلا حدود المخصصات المعتمدة وفقا للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطي الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن، وصرف المرتبات، ومعالجة المختنقات الضرورية للمواطنين ومشروعات البنية الأساسية، وتفعيل الإدارة المحلية، وجميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، بما في ذلك إصدار قرارات إيفاد أو تعيينات لم تدرج لها مخصصات ضمن الميزانية العامة، ويعتبر لاغيًا كل قرار أو إجراء مخالف ويتحمل المتسبب المسؤولية القانونية المترتبة عن أي تجاوز لهذه الأحكام).

وأوضحت، أنه وفقا لهذه المادة على الحكومة عدم اتخاذ أي قرارات ترتب التزام مالي قبل اعتماد الميزانية من مجلس النواب والتقيد بالصرف حدود 1 على 12 وكذلك مراجعة، كافة القرارات التي أصدرتها ورتبت التزامات عليها قبل اعتماد الميزانية.

وتنص المادة العشرون على (يجوز لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات، أو الحد منها، أو تدبير مصادر تمويل إضافية إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، كما يجوز أن تتولى وزارة المالية الصرف المباشر من مخصصات أي من الجهات الممولة من الميزانية العامة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء)، وفي الشق الأخير من المادة يعطي الحكومة الحق في الصرف من مخصصات أي من الجهات الممولة من الميزانية العامة، وبالتالي الحق في الانحراف عن قانون الميزانية، الأمر الذي يتطلب التعديل.

وتنص المادة الثالثة والعشرون على (يوزع المبلغ المخصص بالباب الخامس نفقات الطواري وتحديد الأولويات وأوجه الصرف والجهات المستفيدة بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بناء على عرض من وزارة المالية) كما تنص المادة الرابعة والعشرون على (تلتزم الجهات المستفيدة من مخصصات الباب الخامس (نفقات الطوارئ) بالصرف في حدود المبالغ المخصصة ووفقا لأوجه الصرف المحددة بقرارات التخصيص والتفويضات المالية الصادرة إنفاذا لها، كما تلتزم الجهات المذكورة بتقديم تقارير المصروفات الفعلية مرفقة بمذكرات التسوية المصرفية وكشف حساب المصرف إلى وزارة المالية وفقا للتشريعات النافذة.

وبينت اللجنة، أن يلاحظ من خلال هاتين المادتين أن التصرف متاح للحكومة بناء على قرارات تصدر عنها النفقات، غير مبوبة وغير محكومة بضوابط قد تفتح باب التوسع الانفاق العام، وبالتالي يجب معالجة مخصصات الباب الخامس بشكل يضمن الحفاظ، على أموال الدولة واستخدامها بالشكل الأفضل.

وأوضحت اللجنة، أن المادة الخامسة والعشرون تنص على أن (يتولى مجلس الوزراء اعتماد نظام مرتبات لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بناء على عرض من وزارتي المالية، الخدمة المدنية) والصحيح أن يقترح مجلس الوزراء مشروع متكامل لهيكلة نظام المرتبات لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة، لمجلس النواب في إطار السياسة العامة للدولة، بحيث يقوم الأخير بإصداره في شكل قانون.

وأوضحت اللجن، كذلك أن المادة التاسعة والعشرون تنص على (تلتزم وزارة المالية إعداد الحسابات الختامية للدولة وفقا للتشريعات النافذة) والمعلوم أن آخر سنة مالية قد تم إقفالها هي السنة المالية 2009م الأمر الذي يتطلب من الحكومة العمل الدؤوب على إقفال الميزانيات السابقة وتقديم الحسابات الختامية عنها قبل نهاية هذا العام.