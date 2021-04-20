شنيب: الفترة المقبلة ستشهد تسارعًا في مراجعة أوضاع المستشفيات بعموم ليبيا شنيب: وزير الصحة سيأخذ في الاعتبار كل أسباب نجاح منظومة “توطين العلاج” بالداخل

أخبار ليبيا 24 – خبر

توقعت عضو مجلس النواب، انتصار شنيب أن تشهد الفترة المقبلة تسارعًا في العمل على مراجعة أوضاع المستشفيات بعموم ليبيا.

شنيب أكدت، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي سيأخذ في الاعتبار كل أسباب نجاح منظومة “توطين العلاج” بالداخل الليبي .

وأشارت إلى ضرورة مراجعة الحالة العامة للمستشفيات والمرافق الطبية كافة، والحرص على تزويدها بالأجهزة والمعدات والآلات الحديثة، التي سيحتاجها الأطباء، الذين سيتم استقدامهم من الخارج.

وبحث وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، مؤخراً مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، التعاون بين البلدين في مجال “توطين العلاج”، من خلال توأمة بين عدة مستشفيات كبرى في ليبيا ومستشفيات إيطالية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، صنفت ليبيا العام الماضي، ضمن الدول عالية الخطورة في المنطقة، مؤكدة على أهمية مراعاة التدابير الوقائية للحماية من تفشي وباء كورونا.