تونس تعلن إحباط مخطط إرهابي في صفاقس

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أعلنت تونس، الثلاثاء، عن إحباط مخطط إرهابي وشيك كان يستهدف أحد المقرات الأمنية في صفاقس، وذلك من وحدات الإدارة العامة للأمن الوطني.

وقالت، الداخلية التونسية، في بلاغ، إن التحقيق مع عناصر الخلية بيّن تلقيها لدروس عميقة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة والشروع في القيام بالأعمال التحضيرية بعد توفير المستلزمات الضرورية لتنفيذ عملية نوعية، يتبناها لاحقا ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وأضافت، أن سرعة إيقاف الخلية في الوقت المناسب حال دون تنفيذ المخطط الإرهابي، لافتًا إلى أنه تم حجز كمية هامة من المواد الأولية لصنع المتفجرات والأجهزة الإلكترونية أثناء المداهمة.