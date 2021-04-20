بوغدانوف: لم يغلق أحد السفارة الروسية في ليبيا بل قام “المجرمون” بحرقها بوغدانوف: يلمح لإمكانية عودة سفارة بلاده لليبيا قبل نهاية العام

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أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أنه جاري دراسة مسألة فتح قنصلية في بنغازي، وأن موسكو تعول على استئناف عمل سفارتها في ليبيا في المستقبل القريب.

وذكر في تصريحات صحفية، نقلها موقع “أردو بوينت”، نحن نعمل، ولدينا قائم بأعمال يمارس مهام منصبه من تونس، لكنني أعتقد أنه سيتوجه الآن إلى طرابلس ليرى كيف سنستقر هناك”.

وأضاف “أعتقد أنه سيذهب في المستقبل القريب للانخراط في الاتصالات السياسية والترويج لمصالحنا الاقتصادية وعلاقاتنا الإنسانية”، لافتًا إلى أن فتح السفارة الروسية في طرابلس قد يحدث حتى قبل نهاية العام، وأن أحدًا لم يغلقها بل تم اقتحامها وقام “المجرمون” بحرقها.

وأشار إلى أنه بعد حرق السفارة لا يوجد مكان للعمل في ليبيا، قائلاً “أعتقد أنه في المرحلة الأولى سيتعين علينا العمل من أحد الفنادق، مع مراعاة الاحتياطات والتدابير اللازمة”.

وتابع “الحديث يدور عن إعادة اعمار السفارة في طرابلس، وقد دار الحديث عن مكتب قنصلي في بنغازي، كما كان الأمر من قبل”.

وسبق وناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الخميس الماضي، مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين، في العاصمة موسكو؛ التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك آفاق التفاعل في مجالات الطاقة والنقل والزراعة.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الروسية، فإن المحادثات التي جرت بين الدبيبة وميشوستين في مجلس حكومة الاتحاد الروسي في العاصمة موسكو، شهدت مناقشة قضايا التعاون الثنائي التي تتطلب اهتمامًا مشتركًا.