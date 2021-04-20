بحث أوجه التعاون الثنائي بين وزيرة شؤون المرأة والوطنية لحقوق الإنسان

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الأستاذة حورية الطرمال اجتماع مشترك مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، ومستشار اللجنة للشؤون الإنسانية الدكتور جمال المبروك، ورئيسة قسم الشؤون القانونية باللجنة الدكتورة ناجية العطراق، لبحث أوجه التعاون الثنائي والعمل والمشترك حول قضايا المرأة ذات الاهتمام المشترك .

وقد تناول الاجتماع سبل وآليات دعم قضايا المرأة ومشاركتها السياسية والإسهام في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وضمان حماية حقوق المرأة، وأهمية أشارك المرأة في تحقيق المصالحة الوطنية، وذلك انطلاقًا من أولويات واستحقاقات المرحلة الراهنة، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل .

وأكد وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على الدعم الكامل لوزارة الدولة لشؤون المرأة، لإنجاح خططها وبرامجها التي تعتزم القيام بها، وكما تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر والمشارات حول قضايا المرأة ذات الاهتمام المشترك .