انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بنغازي الحملة انطلقت في 16 مركزا للتطعيم في كل أنحاء المدينة

أخبار ليبيا 24 – خبر

انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وتم تدشين إنطلاق الحملة بعيادة الفويهات المجمعة بحضور مدير إدارة الخدمات الصحية – بنغازي رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة.

وقامت اللجنة المشرفة بجولة ميدانية لمتابعة تنفيذ الحملة شملت عيادة خالد بن الوليد المجمعة وستواصل جولاتها على باقي مراكز التطعيم البالغ عددها 14 مركزا تباعاً .

وقد استقبلت مراكز التطعيم في مدينة بنغازي المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في المنظومة التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض وتم توجيههم إلى هذه المراكز عن طريق الرسائل النصية.