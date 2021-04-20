اليقين ثم الندم والتوبة… “عمر” يُكرس فرصته الثانية لخلاص الآخرين 

أخبارليبيا24- تقارير

امتهن عمر ابن 27 عاما تصليح الهواتف المحمولة والأقراص المدمجة وعاش حياة متواضعة في بانكي، بلدة تقع على حدود نيجيريا مع الكاميرون، إلى حين استدرجه صديقه أبو مجاهد لينضمّ إلى الجماعة الإرهابيّة بوكو حرام الّتي اجتاحت المدينة في العام 2014.

وقد تمكن صديقه من إقناع عمر بالانضمام إلى الجماعة بحجّة أنّ جميع النيجيريين كفّار، وأنّ أتباع أبو بكر شكوي هم فقط من المسلمين الحقيقيين، ولا بدّ من القتال لقتل جميع الكفّار، فانضمّ عمر إلى الجماعة الإرهابيّة، وأصبح معروفًا بـ “أبو مصطفى”.

استغلالٌ مطلق باسم الدّين

في البداية، كانت الحياة في كنف الجماعة حياة رفاهٍ وراحة، إلّا أنّه مع الوقت تغيّر ذلك الواقع لدرجة أنّ العناصر باتوا يشتهون الطّعام ولا يجدونه، وفي حال وجدوه أو عملوا على زراعته، يأتي القادة ويسلبونهم غلالهم متذرّعين بالدّين.

كما أنّهم يستغلّون الدّين لكي يحثّوا العناصر على القتل واعدين إيّاهم بالذّهاب إلى الجنّة. وكان القادة يستشهدون بأقوالٍ من القرآن وأحاديث الرسول لدعم حججهم، وإقناع أتباعهم بوجهة نظرهم الخاصة، حتّى يخرجوا إلى القتال بكلّ قناعةٍ وطواعيّة.

ومع مرور الوقت، أصبح عمر على يقينٍ تامّ بأنّ أعمال بوكو حرام ليست سوى أعمالٍ تتّسم بالشّرّ. فهذه الجماعة تهاجم الناس بلا رحمة وظلم، وتتلاعب بالإسلام لغاياتها العنيفة. كما أنّ كلّ نشاطات الجماعة اتّسمت بالقتل والسّرقة، وتجريد النّاس من ممتلكاتهم باسم الدّين.

الخوف من المغادرة أقوى من الجحيم المُعاش

أخيرًا سئم عمر من هذه الجماعة ولم يعد يتحمّل أفعالها، فشعر بالحاجة الملحّة للفرار. ومع ذلك، لم يجرؤ على تنفيذ مبتغاه خوفًا من أن يتعرّض للقتل

إذ إنّ قادة الجماعة كانوا يهدّدون العناصر بالقتل بمجرّد شكّهم بأنّ الفكرة قد راودتهم. ولكن عندما سمع عمر وعود رئيس أركان الجيش النيجيري الجنرال بوراتاي الّذي كان يتحدّث في تصريحاته بأنّه سيتمّ الترحيب بالمنشقّين عن بوكو حرام، وليس معاقبتهم، استجمع قواه وهرب من الجماعة ثمّ سلّم نفسه إلى قاعدة الجيش النيجيري في مايدوجوري، حيث خضع للاستجواب.

وفور الانتهاء من التدابير والإجراءات القانونيّة، تمّت إعادة دمجه في المجتمع النيجيري لبدء حياةٍ جديدة بعيدة عن الإرهاب والتطرّف.

يعيش عمر الآن في مايدوجوري، وهو يشجّع مقاتلي بوكو حرام الّذين ما زالوا في غابة السامبيسا إلى التوبة وعدم الخوف لأنّ الجنود سيقفون بجانب كلّ فردٍ يتوب وينسحب طواعيّةً من الجماعة المتطرّفة.