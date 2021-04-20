اللافي يستعرض سبل دعم المصالحة الوطنية في ليبيا

أخبارليبيا24

استعرض عضو المجلس الرئاسي عبد الله حسين اللافي صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس، مع المجلس الأعلى للمصالحة في طرابلس الكبرى، سبل دعم المصالحة الوطنية في ليبيا.

وتطرق اللافي خلال الاجتماع إلى تجارب المصالحة خلال السنوات الماضية، وكيفية تطويرها، من خلال تشجيع المبادرات المحلية للوساطة والمصالحة، بما يعزز قيم السلم المجتمعي في البلاد.

وأشاد عضو المجلس الرئاسي على كل جهود المصالحة التي بذلت خلال الفترة الماضية، والتي من شأنها أن تعزز السلم الاجتماعي في كافة ربوع ليبيا.

وأكد اللافي على استمرار المجلس الرئاسي في الاستماع لتصورات كافة الأطراف حول ملف المصالحة الوطنية، بما يحقق الاستقرار والسلام الدائمين وبما يدعم الوحدة الوطنية في البلاد .

وقدم أعضاء المجلس الأعلى للمصالحة في طرابلس الكبرى، خلال الاجتماع رؤيتهم لملف المصالحة، وتصوراتهم للمرحلة المقبلة لعملها.