الكاف يؤجل لقاء “انييمبا” والأهلي بنغازي يحتج

أخبار ليبيا 24 – رياضة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل مباراة الأهلي بنغازي التي كان من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء أمام فريق أنيمبا النيجيري على ملعب بنينا ببنغازي ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية إلى يوم الخميس المقبل.

واحتج النادي الأهلي بسبب ارتباطه في الدوري المحلي وموعد سفره إلى الجزائر ؛ و الذي سبب في ربكه بخطط النادي المحددة من قبل .

وجاء القرار بسبب عدم مقدرة فريق أنيمبا النيجري على الحصول على طيران خاص ينقله إلى ليبيا، الأمر الذي وقف حائلًا أمام وصوله في موعد المباراة التي كان مقررًا لها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء .