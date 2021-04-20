ارتفاع سعر برميل النفط فوق 68 دولارا بعد إعلان القوة القاهرة بميناء الحريقة الوطنية للنفط قد تمدد حالة القوة القاهرة ليشمل منشآت أخرى بسبب خلاف حول الميزانية

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

قفزت أسعار النفط خلال منتصف جلسة اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة “القوة القاهرة” بميناء الحريقة النفطي.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على الصادرات من ميناء الحريقة، وقالت إنها قد تمدد الإجراء ليشمل منشآت أخرى بسبب خلاف حول الميزانية.

ومن المقرر أن يتم تحميل حوالي 180 ألف برميل يوميا من ميناء الحريقة في أبريل .

وأرجعت المؤسسة إعلانها إلى رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط منذ أشهر، مشيرة إلى أنه يحاول السيطرة على المورد الوحيد للشعب الليبي.

وارتفع سعر خام برنت سنتا ما يوازي 1% إلى دولار للبرميل بحلول الساعة بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 مارس عند 68.08 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا، بنسبة 0.9%، إلى 64 دولارا للبرميل.

وقال تاماس فارجا من شركة بي.في.إم “استمرار الشراء يدفع الأسعار للارتفاع أكثر، لكن إمكانية الصعود الفوري يمكن أن تكون محدودة بسبب الارتفاع المتواصل في معدلات الإصابة (بفيروس كورونا)”.

وتجاوز إجمالي الإصابات في جميع أنحاء العالم 141.7 مليون حالة، وأدى ارتفاع عدد الإصابات في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى إضعاف التفاؤل بشأن تعاف مستدام للطلب.

كما تلقى النفط الدعم بفعل ضعف الدولار، مما يقلص تكلفة الخام للمشترين بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي.

وقالت آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة “يستمر ضعف الدولار في دعم السلع الأولية”.وعادة تتضمن العقود التجارية، وخصوصا في قطاع النفط، على بند يعفي أحد المتعاقدين من التزاماته في الموعد المحدد لأسباب خارجة عن إرادته، ويسمى البند “حالة القوة القاهرة”.

ومن المقرر أن يعقد تحالف “أوبك+” اجتماعا في 28 أبريل لمراجعة اتفاقه بشأن الإمدادات، والتي يتوقع أنه سيحافظ على تفاصيل الاتفاق السابق، والذي تم مطلع الشهر الجاري.