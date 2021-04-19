وزارة الشؤون الاجتماعية تستكمل إجراءات منحة الأولاد 

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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الإثنين استكمال الإجراءات اللازمة لصرف منحة الأولاد تحت سن الثامنة عشرة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن منحة الأولاد ستصرف عن الربع الأول من العام الجاري 2021.

وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أنه تمت إحالتها اليوم إلى رئاسة الحكومة توطئة لإيداع المبالغ بحسابات المواطنين.

وطمأنت وزارة الشؤون الاجتماعية بقية الشرائح المستفيدة بأنها ستواصل عملها حتى تصل المنحة إلى مستحقيها في أقرب الآجال.