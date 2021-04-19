مجلس النواب يناقش مشروع قانون الميزانية العامة 

19 أبريل، 2021 11:55 م
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أخبارليبيا24 

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الإثنين أن جلسة مجلس النواب لهذا اليوم في طبرق سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م. 

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد طالبت في دعوتها للجلسة لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس تقديم تقريرها حول مشروع القانون لمجلس النواب قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة. 

وفي وقت سابق وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر علي تنتوش، إن الجلسة ستكون لمناقشة قانون الميزانية والميزانية، متوقعاً بأنها ستُقر الميزانية العامة. 

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19 أبريل، 2021 11:55 م
10
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