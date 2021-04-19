 في طرابلس.. المنفي يلتقي وزيرة الداخلية الإيطالية

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، اليوم الاثنين، على ضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة من خلال خلق تنمية مكانية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أكد المنفي خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة طرابلس على أهمية ودور التعاون الليبي الإيطالي في مختلف المجالات، وخاصة التعاون الأمني والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، مشددا على ضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة من خلال خلق تنمية مكانية.

من جانبها أكدت الوزيرة الإيطالية عمق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وضرورة تعزيزهما، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل عدد من الاتفاقيات المشتركة السابقة بين ليبيا وإيطاليا، والتطلع إلى تعاون مشترك في شتى المجالات.