في أرقام .. مهاجرون تم ترحيلهم من طبرق هذا العام

عدد المهاجرين المخالفين للشروط بلغ عددهم “86” مصري وشخص بنقلاديشي

19 أبريل، 2021 2:44 ص
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تم ترحيلهم من طبرق هذا العام.. في أرقام Cover
تم ترحيلهم من طبرق هذا العام.. في أرقام Cover

أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك

  • مكافحة الهجرة في طبرق يرحل 770 مهاجر خلال الربع الأول من عام 2021 .
  • عدد المضبوطين بلغ “194” مهاجر ، منهم”176 مصري الجنسية، وعدد “17” سوداني وواحد بنقلاديشي .
  • منهم عدد 3 مصابين بالتهاب الكبد الوبائي من الجنسية المصرية. 
  • تحويل عدد “107” إلى النيابة العامة، منهم “90” مصري و “17” سوداني.
  • الترحيل الطوعي للمهاجرين بلغ “576” منهم “526” سوداني وعدد “19” نيجيري .
  • المخالفين للشروط بلغ عددهم “86” مصري وواحد بنقلاديشي .
تم ترحيلهم من طبرق هذا العام.. في أرقام Info
تم ترحيلهم من طبرق هذا العام.. في أرقام Info
19 أبريل، 2021 2:44 ص
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