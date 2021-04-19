في أرقام .. مهاجرون تم ترحيلهم من طبرق هذا العام
عدد المهاجرين المخالفين للشروط بلغ عددهم “86” مصري وشخص بنقلاديشي
أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك
- مكافحة الهجرة في طبرق يرحل 770 مهاجر خلال الربع الأول من عام 2021 .
- عدد المضبوطين بلغ “194” مهاجر ، منهم”176″ مصري الجنسية، وعدد “17” سوداني وواحد بنقلاديشي .
- منهم عدد 3 مصابين بالتهاب الكبد الوبائي من الجنسية المصرية.
- تحويل عدد “107” إلى النيابة العامة، منهم “90” مصري و “17” سوداني.
- الترحيل الطوعي للمهاجرين بلغ “576” منهم “526” سوداني وعدد “19” نيجيري .
- المخالفين للشروط بلغ عددهم “86” مصري وواحد بنقلاديشي .