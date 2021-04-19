صنع الله يبحث مع السفيرة الفرنسية تطوير قطاع النفط الليبي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وسفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، تعزيز سبل التعاون المشترك بين المؤسسة والشركات الفرنسية العاملة في مجال النفط والطاقة لتطوير قطاع النفط الليبي.

وكان من بين أهم المحاور التي تم مناقشتها تعزيز سبل التعاون المشترك فيما بين المؤسسة وشركاتها، والشركات الفرنسية العاملة في مجال النفط والطاقة لتطوير قطاع النفط الليبي.

كما تم التطرق إلى الأعداد لملتقى سيعقد خلال الفترة القادمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات القطاع، وشركات النفط لدى الجانب الفرنسي، لتوسيع آفاق التعاون وفتح أبواب الفرص التجارية، لزيادة معدلات الإنتاج وإنعاش الاقتصاد الوطني.