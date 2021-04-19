شفاء مدرب النادي الأهلي بنغازي من فيروس كورونا المدرب سيشرف على تدريبات الفريق على أرضية ملعب النادي بحي الزيتون

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلن النادي الأهلي بنغازي شفاء مدرب فريق الكرة القدم بالنادي “ديجان ارسوف” من فيروس كورونا .

وسيشرف المدرب الصربي مساء اليوم على تدريبات الفريق على أرضية ملعب النادي بحي الزيتون ببنغازي .

وكان المدرب قد أصيب بفيروس كورونا قبل مباراة الفريق في الكونفيدرالية أمام “أورلاندو بيراتس” في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات بالكونفيدرالية .

هذا ويستعد ممثل ليبيا لمواجهة أنيمبا النيجيري الأربعاء المقبل في الجولة ماقبل الأخيرة من دور المجموعات .