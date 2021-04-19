خلال لقائه برئيسها.. المنفي يؤكد على أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه والوفد المرافق له.

وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسي، تناول الجانبان العلاقات التاريخية بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأعرب المنفي عن أهمية دور المفوضية في الوصول إلى استقرار ليبيا، والدور الذي يمكن أن يلعبه في العملية السياسية، مؤكدا أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون.

من جانبه أكد فقيه دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي لليبيا على كافة المستويات، وخاصة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد، مؤكدا دعم الاتحاد الأفريقي للمجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.