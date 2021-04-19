باشاغا يشيد بموقف روسيا تجاه استبعاد رفع حظر الأسلحة عن ليبيا

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أشاد وزير الداخلية الأسبق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الإثنين، باستبعاد روسيا رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل انتخابات 24 ديسمبر المقررة هذا العام وفق اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأعرب باشاغا، رفضه للدعوات المطالبة برفع حظر التسليح عن ليبيا، لافتًا إلى أن البلاد في حاجة الآن لصناديق الاقتراع ولقاح كورونا وليس إلى الأسلحة.

وقال باشاغا، في تغريدة على تويتر، “نشيد بموقف روسيا المتعلق باستبعاد رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل انتخابات ديسمبر، ونرفض أي دعوات تطالب بذلك، فليبيا لا تحتاج للأسلحة بل لصناديق الاقتراع واللقاح”.

وأعرب باشاغا، عن تطلعه لموقف إيجابي من روسيا تجاه انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

وقال باشاغا، “نتطلع لموقف أكثر إيجابية من روسيا تجاه انسحاب القوات الأجنبية ومرتزقة “فاغنر”، دعما لمسار 5+5 الذي ترعاه الأمم المتحدة، وبما يحقق السيادة الليبية ويعزز فرص الاستقرار والسلام”.

واستبعدت الخارجية الروسية اليوم طرح مسألة رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر العام الحالي.

وقال بيتر إليتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحافي، إنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية رفع أو تخفيف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا قبل إجراء الانتخابات العامة هناك.

وتفرض الأمم المتحدة منذ عام 2011 حظرا على تصدير السلاح إلى ليبيا.

وأوضح إليتشيف، أن “حكومة الوحدة الوطنية قد تم تشكيلها للتو، وهي لم تبدأ العمل فعليا”.

وقال، “دعونا ننتظر الانتخابات، إذا تم إجراؤها في 24 ديسمبر، فسنحكم على كيفية تطور الوضع، لأنه من السابق لأوانه الحديث عن وحدة البلاد”.