الوطنية للنفط وشركة هيونداي تدرسان تنفيذ مشاريع بقطاع النفط

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عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اجتماعًا مع بنائب رئيس قسم التسويق العالمي بـ “شركة هونيداي للهندسة والانشاءات”، جو سانغون.

وأعرب سانغون، في بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، عن رغبة الشركة في تنفيذ مشاريع في منطقة أفريقيا، موضحاً بأن سبب زيارته اليوم للمؤسسة الوطنية للنفط هو تحمس شركة هونداي للعودة للعمل بقطاع النفط الليبي.

ونفذت الشركة، في وقت سابق، عدد من المشاريع في ليبيا، أبرزها مساهمتها في مشروع غاز غرب ليبيا، مجمع مليتة الصناعي، بالتعاون مع شركة سنامبروجيتي الايطالية سابقًا.

ومن جانبه قال صنع الله، إن لدى المؤسسة مشاريع كبيرة في تطوير صناعة النفط والغاز، خاصة بعد استقرار الأوضاع في ليبيا، وعودة معدلات الإنتاج إلى نسبة جيدة جدًا.

وأشار إلى أن الفرصة مناسبة الآن لعودة الشركات العالمية الكبيرة إلى ليبيا للاستثمار من جديد والدفع بعجلة التنمية.

وشجع صنع الله، شركة هونداي على هذه الفرصة لعودتها للعمل، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة جراء الحروب والإغلاقات السابقة، التي تعرض لها قطاع النفط.

كما أكد بأن شركة هونداي بإمكانها العمل على إعادة تأهيل قطاع النفط الليبي، والمساهمة أيضًا في العديد من المشاريع الأخرى التي تسعى المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذها.