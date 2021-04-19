الوطنية للنفط تعلن القوة القاهرة على عمليات إنتاج وتصدير النفط عبر ميناء الحريقة

أخبارليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة اعتبارا من اليوم الإثنين وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي.

وأضافت المؤسسة أن هذا الإعلان يأتي بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى الى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط”.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط أن تفاقم المديونية أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يوميا.

وألقت المؤسسة المسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة رقم 871 بتاريخ 30 نوڤمبر 2020م والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار وأستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة.

وذكرت المؤسس الوطنية للنفط أنها تتفهم بواعث الإيقاف الخارج عن إرادة الشركة وتلتمس فيه العذر لحكومة الوحدة الوطنية بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021.

واستنكرت المؤسسة الوطنية للنفط وبشدة حجب المصرف المركزي للترتيبات المالية اللازمة لاستمرار عملياتها، موضحة أنها لا تؤيد القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد.

وأكدت المؤسسة أن ما يحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها الى المربع الأول حيث الإغلاقات وتدني الإيرادات.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن ما يقوم به المصرف المركزي هو القفز على الجهود الاستثنائية التي قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لاتخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتشير التقديرات المبدئية إلى أن الخسائر اليومية قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي وستنعكس سلبًا على إيرادات شهر أبريل الجاري وستؤثر على مدخولات الخزانة العامة التي كان من الممكن أن توجه لسداد جزء من ديون الشركات الوطنية ورفع جزء من معاناة جميع المواطنين في كافة أرجاء البلاد.

وختمت المؤسسة :“نحيط عموم الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية بأن مصرف ليبيا المركزي بمثل هذه التصرفات إنما يسعى الى تسييس قطاع النفط الوطني من خلال سيطرته غير القانونية على أموال الدولة”.