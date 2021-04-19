الكبير يجتمع بمدراء مصارف بشأن توفير السيولة النقدية

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عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، الإثنين، اجتماعاً مع إدارات مصارف الجمهورية والوحدة والصحارى والتجاري الوطني وشمال أفريقيا.

وقال المصرف المركزي، أن الاجتماع يأتي متابعةً لما تم الاتفاق عليه في السابق مع المدراء العامين للمصارف، وذلك للوقوف على ما تم تنفيذه فيما يتعلق بملف السيولة.

وأضاف المصرف، أن المصارف أفادت أنها باشرت في فتح كافة فروعها أمام الزبائن ورفع سقف السحب اليومي وتوفير السيولة بشكل منتظم.

وقال المصرف، إن الاجتماع تناول الصعوبات الأمنية التي تواجه المصارف في نقل العملة لكافة المدن الليبية، لافتًا إلى أن المصرف المركزي استعداده لتقديم الدعم الكامل للمصارف بالخصوص.

وأكد الكبير على المصارف بالتسريع في عملية تطوير آليات الدفع الالكتروني وتوفير الخدمات المصرفية للزبائن ومعالجة الشكاوى التي ترد بشأن عدم حصول الزبائن على دفتر الصكوك من فروعها، إضافةً إلى حث المصارف تسريع تحويل المرتبات إلى حسابات المستفيدين دون تأخير.

وقال المصرف، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع القادم لمتابعة الإنجاز والتأكد من أن كافة فروع المصارف تقدم السيولة لزبائنها دونما عراقيل خاصةً بعد تسييل الدفعة الثانية من القرض المقدم للمصارف التجارية بقيمة 5 مليار دينار.

وشدد المصرف المركزي في الاجتماع على أنه سيفرض عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بالخطة المتفق عليها.