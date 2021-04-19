الخدمات الصحية شحات: حملة التطعيم ضد كورونا تنطلق الأربعاء 

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أعلن المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية في بلدية شحات اليوم الإثنين أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا سوف تبدأ بعد غدٍ الأربعاء.

وأوضح المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية أن اللقاح ضد فيروس كورونا وصل إلى بلدية شحات، مؤكدًا أن الحملة ستبدأ في الفترة المسائية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن حملة التطعيم ستنطلق في جميع مراكز التطعيم داخل البلدية (شحات، سوسة، الفايدية، قرنادة).

وأشار المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية إلى أن التطعيم للمواطنين الذين قاموا بالتسجيل على منظومة المركز الوطني ويتم إرسال رسائل للمسجلين على الأرقام الموجودة.