التضامن الاجتماعي: وزارة المالية تحيل المكافأة المقررة لأصحاب المعاشات الأساسية 

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قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفى فتحي الجعيبي إن وزارة المالية أخطرتهم اليوم بإحالة المكافأة المالية المقررة لأصحاب المعاشات الأساسية وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وأضاف الجعيبي بحسب صفحة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي على “فيسبوك” أن المكافأة ستضاف إلى معاشات الفئات المستهدفة بدءً من يوم غد الثلاثاء وذلك اعتبارا من شهر يناير للعام الجاري.

وأصبحت قيمة المعاشات الأساسية بعد قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بواقع 650 دينار للمستحقين الذين لا يعولون، و700 دينار للمستحقين من الأسر المكونة من فردين، و800 دينار للمستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أفراد وأكثر.